... aber «behind the curve»

Dies zeige auch ein Blick in die Vergangenheit: Als die Teuerungsrate im Sommer 2024 letztmals bei 1 Prozent lag, habe ein Leitzins von 1,25 Prozent gegolten und nicht wie heute von 0 Prozent. «Die SNB ist - um einmal einen Finanzmarkt-Jargon zu benutzen - 'behind the curve', sie liegt inzwischen hinter der Inflationsentwicklung zurück», so Gitzel. Er hält daher eine Leitzinserhöhung schon bei der nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung im Dezember für möglich.