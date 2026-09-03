Höher war die Inflation letztmals im August 2024. Zuletzt schwankte sie zwischen 0,3 und 0,6 Prozent. Sie liegt aber auch mit dem höheren August-Wert solid im Bereich der Preisstabilität. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht diese in einer Bandbreite von 0 bis 2 Prozent als gegeben.