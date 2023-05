Gibt es geographische Unterschiede bei den Mietzinserhöhungen?

In ländlichen Regionen werden Vermieter wohl etwas zurückhaltender bei Mietpreisanpassungen agieren als in den Städten, wo die Hauseigentümer die Mieten wohl in den meisten Fällen steigern werden. Grund: In den Städten ist das Wohnungsangebot deutlich knapper als auf dem Land. Dort können Mieter flexibler auf bessere Angebote am Mietwohnungsmarkt ausweichen, falls ihnen die Mietpreise zu hoch werden. Häufige Wohnungswechsel wollen Vermieter nicht.