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Viele der Experten, die im Dezember keinen Zinsanstieg erwarten, können sich aber einen solchen im Verlauf des nächsten Jahres sehr wohl vorstellen. «Wir erwarten weiterhin, dass die Energiepreise und die gute Nachfrage in der Schweiz langsam auf die Preise der heimischen Waren und Dienstleistungen durchschlagen werden», meint Bank-Syz-Chefökonom Reto Cueni. Er rechnet daher mit einer Zinserhöhung im ersten Quartal 2027.