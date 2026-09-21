Zusätzliches Geld könnte unter anderem in neue Rechenzentren und Produkte fliessen. Das geplante Rechenzentrum D5 soll eine Kapazität von 2,5 Megawatt - doppelt so viel wie das letzte - haben und 2028 in Betrieb gehen. Finanziert werden soll es laut Oehler in erster Linie aus dem laufenden Geschäft. Daneben seien Fremdkapital oder eine Kapitalerhöhung möglich.