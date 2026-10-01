Geplant seien weitere Investitionen in die Infrastruktur, sagte der CEO. Das nächste Rechenzentrum werde in der Schweiz gebaut. Mittelfristig schliesse Infomaniak aber auch Standorte im Ausland nicht aus. Als möglichen Markt nannte der Chef Frankreich. Das vor über 30 Jahren gegründete Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über mehr als eine Million Kunden. Der Umsatz belief sich 2025 auf 54 Millionen Franken.