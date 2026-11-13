Eine Besonderheit ist die geplante Nutzung der Serverabwärme. Diese soll über Wärmepumpen jährlich rund 28 Gigawattstunden Wärme für das Fernwärmenetz von Gruyère Energie liefern. Dadurch könnten gegenüber einer Ölheizung jährlich bis zu 7500 Tonnen CO2 eingespart werden.