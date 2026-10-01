Kurz vor Mittag kosten die Papiere 78,40 Franken und sind damit wieder etwas tiefer. Insgesamt haben bis dahin knapp 14'600 Aktien die Hand gewechselt, was einem Handelsvolumen von etwa 1,12 Millionen Franken entspricht. Auf Basis der ausstehenden rund 4,7 Millionen Aktien ergibt sich für das unter dem Tickersymbol «INFO» kotierte Unternehmen ein Börsenwert von rund 366 Millionen Franken.