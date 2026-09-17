Aevis nach Börsengang weiterhin beteiligt

Infracore ist seit Juli 2026 an der Schweizer Börse SIX kotiert. Beim Börsengang nahm das Unternehmen über eine Kapitalerhöhung rund 200 Millionen Franken ein. Die Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria verkaufte dabei keine Infracore-Aktien. Durch die Kapitalerhöhung sank ihr direkter und indirekter Anteil jedoch auf 22,6 von zuvor 29,8 Prozent.