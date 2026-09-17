Die Transaktion könne kurzfristig umgesetzt werden. Der Vollzug stehe einzig unter der Bedingung, dass die Gläubiger dem Nachlassvertrag zustimmen. Die Lösung sei zudem mit einer möglichen Übernahme des Spitalbetriebs durch die Thurgauer Spitalgruppe Thurmed vereinbar. Infracore will ausserdem die Fertigstellung des Erweiterungsbaus vollständig finanzieren, sobald das Kerngeschäft der GZO stabilisiert ist.