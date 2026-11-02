Bislang nur Thurgauer Angebot

Mit dem vorliegenden Nachlassvertrag war Infracore eigentlich aus dem Spiel. Denn dieser Vertrag gab der Thurgauer Spitalgruppe Thurmed den Vorzug. Er enthält konkret ein verbindlich zugesagtes Wandeldarlehen der Thurmed AG. Die Spitalgruppe, die im Besitz des Kantons Thurgau ist, erhielte damit das Recht, bis Ende 2027 eine Beteiligung von 51 Prozent an der GZO zu kaufen.