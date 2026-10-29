Die niederländische Grossbank ING hat im Sommer trotz deutlich höherer Zinseinnahmen nicht so stark zugelegt wie erwartet. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus im dritten Quartal 1,85 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Experten hatten mit einem Gewinn von etwas mehr als zwei Milliarden Euro gerechnet.