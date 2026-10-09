Die nun gescheiterte Initiative forderte, einen neuen Verfassungsartikel für Solaranlagen an Bauten und Anlagen zu verankern. Für solche Anlagen hätte innerhalb und ausserhalb von geschützten Ortsbildern und Landschaften keine Baubewilligung nötig sein sollen. Ausnahmen wären möglich gewesen bei Anlagen an Kulturdenkmälern von nationaler oder kantonaler Bedeutung sowie an geschichtlichen Stätten. Hier hätte eine Baubewilligung mit Auflagen versehen werden können.