Die beiden Personen befinden sich nicht mehr im gleichen Gefängnis, wie die Direktion der Justiz und des Inneren des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte. Für eine der beiden Personen beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Gegen beide laufen Strafverfahren. Weitere Details zu den Beteiligten nannten die Behörden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht.