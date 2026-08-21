Entscheidend sei nun die Frage, wie Samsung die Mittel zwischen Dividenden und Aktienrückkäufen aufteilen werde, erklärte Albert Yong von Petra Capital Management. Im August hatte bereits der heimische Wettbewerber SK Hynix Aktienrückkäufe im Volumen von 40 Billionen Won angekündigt. /err/mis/jha/

(AWP)