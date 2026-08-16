Ausserdem werde das «Arbeiten im Alter», also von Menschen über 60, zu wenig gefördert. In Japan würden etwa über 50 Prozent der 65- bis 70-Jährigen noch arbeiten. In der Schweiz würden die Babyboomer hingegen den Arbeitsmarkt verlassen, aber «wir können es uns schlicht nicht leisten, auf ihre Erfahrung zu verzichten», sagt Schmid.