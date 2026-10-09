«Dieser Zuschlag ist eine grosse Auszeichnung für die Schweiz und ihre Innovationskraft», liess sich Stefan Brupbacher, Direktor von Swissmem, dem Dachverband hiesiger Tech-Unternehmen und Präsident des lokalen Organisationskomitees, in einer Mitteilung am Freitag zitieren. Der Astronautical Congress (IAC) sei weltweit der wichtigste Anlass der Raumfahrtbranche. Die Schweiz erhalte dadurch die Gelegenheit, die Branche an einem Ort zusammenzubringen, «der wie kaum ein anderer für Innovation, internationale Zusammenarbeit und Dialog steht.»