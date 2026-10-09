«Dieser Zuschlag ist eine grosse Auszeichnung für die Schweiz und ihre Innovationskraft», liess sich Stefan Brupbacher, Direktor von Swissmem, dem Dachverband hiesiger Tech-Unternehmen und Präsident des lokalen Organisationskomitees, in einer Mitteilung am Freitag zitieren. Der Astronautical Congress (IAC) sei weltweit der wichtigste Anlass der Raumfahrtbranche. Die Schweiz erhalte dadurch die Gelegenheit, die Branche an einem Ort zusammenzubringen, «der wie kaum ein anderer für Innovation, internationale Zusammenarbeit und Dialog steht.»
Der 80. IAC wird demnach vom 8. bis 12. Oktober 2029 im Messe- und Kongresszentrum Palexpo in Genf ausgerichtet. Am letzten Tag ist es auch der Öffentlichkeit möglich, den Anlass zu besuchen. Ansonsten treffen sich dort Vertreterinnen und Vertreter von Raumfahrtagenturen, Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen, Start-ups, Regierungen und Astronauten, um die Zukunft der Raumfahrt zu gestalten.
Hinter der Schweizer Kandidatur stecken der Dachverband Swissmem, die Swiss Space Industries Group und das Swiss Space Office im Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Unterstützung gab es von Bund, Kantonen, Hochschulen, internationalen Institutionen sowie einer breiten Allianz von Unternehmen aus der Schweizer Technologie- und Raumfahrtindustrie, schrieb Swissmem weiter.
(AWP)