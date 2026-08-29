Dabei setzt Intersport auch auf neue Konzepte: Neben einem vergrösserten Netz von Premium-Geschäften will die Genossenschaft mit sogenannten «Superstores» Familien und Kunden ansprechen, die besonders auf den Preis achten. Zwei dieser besonders grossen Läden gibt es bereits in Chemnitz und Halle an der Saale. In den kommenden Jahren sollen 10 bis 15 weitere hinzukommen, sagte von Preen. Damit will Intersport vor allem im Wettbewerb mit Decathlon bestehen. Der französische Sportartikelhändler drängt bereits seit einiger Zeit mit neuen Laden-Konzepten in die deutschen Innenstädte.