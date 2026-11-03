Bankchef Carlo Messina hob seine Prognose für 2026 daher ein weiteres Mal an. So soll der Überschuss die Marke von 10 Milliarden Euro nun nicht nur übertreffen, sondern sogar deutlich überschreiten. Für die Intesa-Aktie ging es nach den Nachrichten vom Mittag jedoch abwärts: Zuletzt lag ihr Kurs in Mailand mit rund einem halben Prozent im Minus.