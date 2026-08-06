Für die Ionos-Papiere ging es am Nachmittag dennoch um etwas mehr als sechs Prozent auf rund 30 Euro nach unten. Seit Jahresbeginn haben sie fast zwölf Prozent gewonnen, mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate aber ein Viertel eingebüsst. Analyst Toby Ogg verwies in einer Ersteinschätzung darauf, dass der Umsatz von Ionos um zwei Prozent über der Konsensschätzung liege. Das operative Ergebnis habe die Markterwartung hingegen verfehlt.