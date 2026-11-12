Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister Ionos hat in den ersten neun Monaten etwas stärker zugelegt als von Experten erwartet. Der Umsatz zog um knapp acht Prozent auf 1,06 Milliarden Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag, in Karlsruhe und Berlin mitteilte. Ionos hatte im September den Abbau von etwas mehr als zehn Prozent der Stellen angekündigt. Die Zahl der Vollzeitarbeitsplätze soll von 3.800 auf etwa 3.550 sinken.