KNDS-Chef Jean-Paul Alary will den Rüstungskonzern weiterhin an die Börse bringen und die Produktion in Deutschland deutlich hochfahren. «Der Börsengang ist vorerst ausgesetzt, aber nicht abgesagt», sagte der Manager dem «Handelsblatt». Die derzeit erzielbare Bewertung entspreche nicht den Erwartungen der Anteilseigner. Deshalb liegt das Vorhaben seit Juni auf Eis. Der Verwaltungsrat des französisch-deutschen Konzerns habe das Management aber gebeten, sich bereitzuhalten, «dass es jederzeit losgehen kann», erklärte Alary. Dies könnte noch im laufenden Jahr geschehen.