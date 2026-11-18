Das US-KI-Unternehmen Anthropic mit dem Chatbot Claude hat Kreisen zufolge den Ausgabepreis für seine Aktien angehoben. Dieser liege nun bei 83 US-Dollar je Anteilschein, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zudem sei das Volumen des Angebots erhöht worden. Mit der offiziellen Mitteilung über die Details zum Börsengang wird im Laufe des Tages (Ortszeit) gerechnet. Der erste Handelstag soll am Donnerstag stattfinden.