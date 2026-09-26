In der südirakischen Stadt Nadschaf, einer wichtigen Pilgerstätte für schiitische Muslime und damit auch für Millionen Iraner, wurden Flüge in den Iran und aus dem Iran am Freitag vorerst gestrichen. Der Schritt folge auf eine Anweisung der zuständigen Behörden, teilte die Flughafenleitung der Staatsagentur INA zufolge mit. Das iranische Konsulat in Nadschaf teilte mit, der Flughafen dort sei für den Iran «geschlossen».