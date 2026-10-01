Iraks Ministerpräsident Ali al-Saidi hat den vollständigen Abzug der von den USA angeführten Militärkoalition aus dem Irak als Beginn einer neuen Phase für das Land bezeichnet. Die internationale Koalition habe ihre Mission im Irak beendet und ihre Truppen vollständig auf dem Land-, Luft- und Seeweg abgezogen, sagte der Ministerpräsident, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ina berichtete. Damit sei die vollständige Souveränität des Iraks erreicht.