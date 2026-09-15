Irak will vermehrt Öl nach Europa exportieren

Der Irak habe sehr viele Rohstoffe und Arbeitskräfte. «Er braucht aber die Technologie und die deutsche Expertise.» Die Partnerschaft werde nicht einseitig sein, sagte al-Saidi und bot Vereinbarungen über den Ölexport an. Wegen der geografischen Nähe exportiere der Irak sein Öl traditionell nach Ostasien. Er wolle aber diversifizieren. Es gebe eine Pipeline in die Türkei und eine nach Syrien. Auch über das Mittelmeer nach Frankreich wolle sein Land Öl exportieren.