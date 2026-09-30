Mit dem US-Abzug endet auch der Militäreinsatz weiterer Staaten, die sich dem internationalen Bündnis zum Anti-IS-Kampf anschlossen, darunter auch Deutschland. Italiens Verteidigungsministerium teilte mit, dass alle Ausrüstung und das letzte Personal der Streitkräfte ausser Landes gebracht worden seien. Auch Frankreich hatte bis zuletzt hunderte Soldaten im Land. Allerdings gibt es schon Gespräche über bilaterale Sicherheitsabkommen mit einzelnen Ländern, mit denen auch zukünftig ausländische Truppen ins Land kommen könnten.