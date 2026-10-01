Der Historiker Mohsen Milani sprach von einer «neuen Ära» für die Region. In einem Post auf der Plattform X erinnerte er daran, dass Iran einst im Osten wie im Westen von amerikanischen Streitkräften umgeben war. Die USA kämpften nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegen die Taliban in Afghanistan und stürzten Saddam Hussein im Irak, unter dessen Herrschaft das Land von 1980 bis 1988 Krieg gegen den Iran geführt hatte. Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan 2021 kehrten die Taliban dort jedoch an die Macht zurück./arb/DP/mis