Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hatte Teheran Inspektionen sensibler Atomanlagen untersagt. Der Verbleib der rund 400 Kilogramm Uran ist unklar. Einige Politiker des erzkonservativen Flügels im Iran fordern inzwischen eine Debatte über den Bau einer Atombombe zur militärischen Abschreckung. Der Atomkonflikt ist jedoch in den Hintergrund gerückt. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran drehen sich inzwischen vielmehr um die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus./arb/DP/mis