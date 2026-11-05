Ein Tanker sei auf eine Mine aufgefahren, hiess es. Zur Ursache des Brandes auf dem zweiten Tanker gab es in dem Bericht keine Informationen. Der Schlepper habe sich ursprünglich zur Brandbekämpfung genähert und sei dann selbst in Brand geraten. Die iranischen Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.