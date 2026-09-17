Die Delegation falle ausserdem kleiner aus als im vergangenen Jahr, hiess es. Weitere Angaben dazu, wie gross die iranische Delegation sein wird oder welche konkreten Reisebeschränkungen gelten, machte das Aussenministerium in der Mitteilung nicht. Die USA sind laut UN-Angaben als Gastgeberland der Vereinten Nationen grundsätzlich dazu verpflichtet, Delegationen den Zugang zu ermöglichen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas aber etwa hat die US-Regierung Berichten zufolge in diesem Jahr erneut eine Einreisegenehmigung verweigert.