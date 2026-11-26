Im seit Ende Februar laufenden Krieg gerieten in Kuwait unter anderem Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, darunter auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen./arb/DP/stk