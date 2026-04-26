Keine Drohungen, keine neuen Fristen

Der Vorschlag des Irans sei zu schlecht gewesen, sagte Trump. «Interessanterweise erhielten wir, sobald ich ihnen abgesagt hatte, innerhalb von zehn Minuten ein neues Papier, das viel besser war.» Die USA hielten alle Trümpfe in der Hand, sagte er. «Wenn sie sprechen wollen, müssen sie nur anrufen.» Trumps Gebaren gegenüber Teheran hat sich gewandelt: Kürzlich erst baute er auf maximalen militärischen Druck, setzte Fristen und drohte, «eine ganze Zivilisation» auszulöschen, sollte sich die Gegenseite nicht bewegen.