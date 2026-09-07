In der Vergangenheit hatte es immer wieder Debatten über mögliche Preiserhöhungen gegeben, um den Verbrauch einzudämmen. 2019 löste eine Anhebung der Spritpreise landesweite Proteste aus, die vor allem von der Arbeiterschicht getragen wurden. Der Staat schlug die Demonstrationen gewaltsam nieder. Dabei kamen mehrere hundert Menschen ums Leben. Die Ereignisse gingen als «blutiger November» in die Geschichte ein./arb/DP/jha