Zuvor hatten die US-Streitkräfte erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen. Dabei wurden zwei Raketenabschussrampen auf der Insel Larak ins Visier genommen, wie das Nachrichtenportal «Axios» sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Mitglieder der Revolutionsgarden seien dabei beobachtet worden, wie sie Raketen mit Seeminen in die Strasse von Hormus abfeuern wollten, wurde ein Sprecher des für die Region zuständigen US-Kommando Centcom zitiert. Die Insel Larak liegt nahe der Meerenge, um deren Kontrolle die USA und der Iran seit Monaten erbittert ringen.