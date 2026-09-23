Resai, der jüngst zu dem mächtigen Amt aufgestiegen ist, amüsierte sich über US-Präsident Donald Trump. Bei der UN-Generalversammlung habe er in der «Gestalt eines besiegten Verbrechers» eine reine Verteidigungsrede gehalten, sagte der iranische Generalmajor. «Dies ist der erste amerikanische Präsident, dessen gesamte Aussagen sich um den Iran drehen. Das zeigt, dass der Iran zu Trumps grösstem Problem geworden ist.»/arb/DP/men