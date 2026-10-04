Der Iran knüpft eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus laut Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf an die Erfüllung von sieben Vorbedingungen durch die USA. Ghalibaf, der zugleich Irans Verhandlungsführer ist, sagte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, die Zeit des Abwartens und Diktierens einseitiger Forderungen sei abgelaufen. Die Position des Irans sei völlig klar und endgültig.