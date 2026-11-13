IAEA-Chef Rafael Grossi hat laut seinem jüngsten Iran-Bericht eine schrittweise Annäherung zwischen seiner Organisation und Teheran vorgeschlagen. Dies könne zur Vertrauensbildung beitragen und den Weg zu einem breiteren Abkommen ebnen, meinte er in dem nicht öffentlichen Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Grossi sprach sich für technische Gespräche über künftige Inspektionen aus. Er forderte vom Iran auch einen Statusbericht über die Anlagen, die nicht von den USA und Israel angegriffen wurden.