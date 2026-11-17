Bahrains Streitkräfte erklärten, die Flugabwehr habe eine Reihe feindlicher iranischer Angriffe abgewehrt. Die Geschosse seien zerstört worden, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten. Zuvor hatte das Innenministerium des Landes eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben, die kurz darauf wieder aufgehoben wurde. Solche Warnungen gab es bereits in den vergangenen Tagen, als der Iran den Inselstaat erstmals seit rund zwei Monaten wieder angriff.