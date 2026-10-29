Dem iranischen Bericht zufolge haben die Streitkräfte der Islamischen Republik seit Kriegsausbruch Ende Februar bereits 14 Drohnen dieses Typs zerstört und mehr als 50 des Typs MQ-9 Reaper. In der Regel lassen sich derlei Angaben nicht unabhängig verifizieren. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses haben die USA aber seit Beginn ihrer Angriffe auf den Iran nach eigenen Angaben Dutzende Flugzeuge und Drohnen verloren oder Schäden daran verzeichnet.
Zuletzt hatten iranische Streitkräfte ihre Angriffe in und um die Strasse von Hormus intensiviert. Nach Angaben des Schifffahrtsdatenanbieters Kpler ging in der vergangenen Woche der Ölexport durch die Meerenge wieder zurück./mar/DP/zb
(AWP)