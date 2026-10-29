Dem iranischen Bericht zufolge haben die Streitkräfte der Islamischen Republik seit Kriegsausbruch Ende Februar bereits 14 Drohnen dieses Typs zerstört und mehr als 50 des Typs MQ-9 Reaper. In der Regel lassen sich derlei Angaben nicht unabhängig verifizieren. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses haben die USA aber seit Beginn ihrer Angriffe auf den Iran nach eigenen Angaben Dutzende Flugzeuge und Drohnen verloren oder Schäden daran verzeichnet.