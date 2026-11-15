Irans Revolutionsgarden haben erneut Explosionen an Schiffen in der Strasse von Hormus gemeldet. Zwei Öltanker seien dort in Seeminen gefahren, woraufhin es zu Explosionen gekommen sei, hiess es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation. Die Schiffe seien vom US-Militär unterstützt worden und hätten ihren AIS-Sender zum Übertragen des eigenen Standorts abgeschaltet in einem «Versuch, unbemerkt durchzuschlüpfen». An Bord beider Schiffe sei Feuer ausgebrochen, eines sei daraufhin gesunken.