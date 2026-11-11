Der Iran hat erneut eine Explosion an einem Öltanker in der Strasse von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden sei ein Schiff im Osten der Meerenge auf eine Seemine gefahren, berichtete der staatliche iranische Rundfunk unter Berufung auf die Marine. Der Öltanker habe gegen iranische Vorschriften verstossen und sei in eine «gesperrte» Zone gefahren.