Irans Revolutionsgarden haben erneut Explosionen an Schiffen östlich der Strasse von Hormus gemeldet. Drei weitere Öltanker seien auf Minen gefahren und in Brand geraten, berichteten mehrere iranische Staatsmedien unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Die Besatzungen der Tanker hätten die Warnungen ignoriert, als sie mit ausgeschalteten Navigationssystemen in Sperrgebieten unterwegs gewesen seien. Die Schiffe seien manövrierunfähig. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Über Opfer gab es keine Informationen.