Erst am Dienstag hatten die Revolutionsgarden, Irans mächtige Militärorganisation, Explosionen an zwei Öltankern gemeldet. Davor sollen am Sonntag drei Schiffe von Explosionen erfasst worden sein.
Die Streitkräfte des Irans hatten ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus in den vergangenen Wochen vor allem intensiviert, um vor den US-Kongresswahlen Präsident Donald Trump mit steigenden Preisen innenpolitisch unter Druck zu setzen.
Meerenge inzwischen zentraler Konfliktpunkt im Krieg
Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.
Bereits vor dem Krieg hatten führende iranische Generäle die Strasse von Hormus als mögliches militärisches und politisches Druckmittel ins Spiel gebracht, sollte ihr Land eines Tages angegriffen werden. Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Meerenge ist im Krieg inzwischen zu einem zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden./arb/DP/mis
(AWP)