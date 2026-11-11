Der Iran hat erneut Explosionen an Öltankern in der Strasse von Hormus gemeldet. Seit der vergangenen Nacht fuhren mindestens zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen, wie die iranischen Revolutionsgarden mitteilten. Die Öltanker hätten versucht, mit ausgeschalteten Ortungssystemen eine durch den Iran nicht genehmigte Route zu wählen. Den Angaben zufolge wurden die Schiffe von US-Kampfflugzeugen begleitet. Eine unabhängige Bestätigung für die Vorfälle gab es zunächst nicht.