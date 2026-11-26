Der Iran hat wieder Explosionen an Öltankern in der Strasse von Hormus gemeldet. In den frühen Morgenstunden seien zwei Schiffe in der Meerenge nahe dem Oman auf Seeminen gefahren, hiess es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden. Bei einem Schiff soll es sich um einen mit mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl beladenen Supertanker gehandelt haben. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.