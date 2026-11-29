Bei einem der Schiffe soll es sich demnach um einen Supertanker mit einer Ladung von mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl handeln. Er sei nördlich der omanischen Hafenstadt Chassab auf eine Mine gelaufen. Der zweite Tanker sei in einen Vorfall im östlichen Teil der Meerenge verwickelt gewesen, als er versucht habe, die Meerenge zu verlassen. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.