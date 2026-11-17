Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen./arb/DP/jha