Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Grossteil der iranischen Marine zerstört. In den vergangenen Monaten nahm das US-Militär zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier. Dennoch scheint es den Streitkräften des Irans zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land auszuführen und Seeminen zu legen. Diese werden iranischen Angaben nach entweder mit Schnellbooten im Schutz der Dunkelheit ausgelegt oder mit Raketen in die Meerenge geschossen.