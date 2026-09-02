Unterdessen meldeten die Revolutionsgarden vier Tote in der Provinz Kermanschah. Demnach handelte es sich um Soldaten der Luftstreitkräfte, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. In der Provinz befinden sich mehrere strategisch wichtige Raketenbasen.
Zuvor hatten bereits iranische Medien über vier Tote bei einer Hochzeitsfeier in der südöstlichen Provinz Hormusgan an der Strasse von Hormus berichtet.
In der Nacht zum Montag hatte es erstmals seit Ende Juli wieder gegenseitige Angriffe zwischen dem Iran und den USA gegeben. Auch in der Nacht auf Mittwoch kam es zu wechselseitigem Beschuss. Damit eskaliert der Konflikt gut sechs Monate nach Kriegsbeginn erneut militärisch./arb/DP/stk
(AWP)