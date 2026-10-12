Der Iran sei bereit, «jede Art von Unterstützung zu leisten», um zur Aufnahme von Gesprächen beizutragen und bei der Erreichung einer politischen Lösung zu helfen, hiess es in der Mitteilung des Aussenministeriums in Teheran.
Am Wochenende hatte sich der Konflikt zwischen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz und Saudi-Arabien massiv verschärft. Beim bisher schwersten Angriff auf den internationalen Flughafen von Riad wurden nach offiziellen Angaben mehr als ein Dutzend Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt./arb/DP/zb
(AWP)