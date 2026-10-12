Angesichts der Eskalation im Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz rät der Iran dem Königreich zu Diplomatie. «Das Beharren auf einem militärischen Ansatz und die Missachtung einer politischen Lösung würden dazu führen, dass die bestehende Situation noch komplizierter wird», sagte Irans Aussenminister Abbas Araghtschi laut einer Mitteilung in einem Telefonat mit seinem saudischen Kollegen Faisal bin Farhan.